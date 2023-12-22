Токаев направил телеграмму президенту Чехии из-за стрельбы в Праге

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чешской Республики Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды, Токаев направил Петру Павлу телеграмму с соболезнованиями.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди Ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, вчера, 21 декабря, около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба.

Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах. Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

По предварительным данным, озвученным чешской полицией, жертвами стрельбы стал 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

Мотивы стрелка пока неизвестны, однако власти Чехии не связывают стрельбу с международным терроризмом.

Премьер-министр страны Петр Фиала сообщил, что это был поступок стрелка-одиночки, который сейчас мертв.

"Это не акт международного терроризма или организованной группы", – заявил глава правительства.

Он также добавил, что силы безопасности держат ситуацию под контролем и дальнейшей опасности для граждан страны нет.

Стало также известно, что премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил субботу национальным днем траура по всей стране по погибшим в результате стрельбы в центре Праги. На всех общественных зданиях будут развеваться флаги, в полдень объявят минуту молчания. Многие спортивные и культурные мероприятия отменены.

По предварительным данным министерства иностранных дел, казахстанцев среди пострадавших нет.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.