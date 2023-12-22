Связана ли стрельба в Праге с международным терроризмом, ответили власти Чехии

Власти Чехии заявили, что не связывают стрельбу, произошедшую вчера, 21 декабря, около здания Карлова Университета в Праге, с международным терроризмом.

Как пишет Reflex.cz, премьер-министр страны Петр Фиала сказал, что вчерашнее нападение не было актом терроризма или организованной преступной группы.

"На данный момент кажется, что это был поступок стрелка-одиночки, который сейчас мертв. Таким образом, это не акт международного терроризма или организованной группы", – сказал он.

Фиала добавил, что силы безопасности держат ситуацию под контролем и дальнейшей опасности для граждан страны нет.

РИА Новости со ссылкой на местный телеканал передает, что, по словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, правоохранители не обладают доказательствами связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.

"В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом", – заявил Ракушан.

Напомним, вчера около Карлова Университета в центре Праги, Чехия, произошла стрельба. Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах. Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибли 15 человек. Десятки человек получили ранения.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.