Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Стрельба произошла в центре Праги в Чехии: есть погибшие

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: twitter.com/PolicieCZ

Около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. В результате происшествия есть погибшие и раненые, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Чешской Республики.

Как сообщила чешская полиция в соцсети Х, около Карлова Университета, расположенного в центре Праги на площади Яна Палаха, произошла стрельба. В результате происшествия десятки были ранены, несколько человек погибли.

Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах.

Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

Тем временем в соцсетях начали появляться кадры, снятые очевидцами.

На одном из видео, предположительно, слышны звуки стрельбы.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.

В конце октября мы рассказывали, как в американском городе Льюистон неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщалось по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых.

А в начале декабря в одной из школ в Брянске, России, произошла стрельба, в результате происшествия были погибшие и раненые. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051995-strelba-proizoshla-v-tsentre-pragi-v-chehii-est-pogibshie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.