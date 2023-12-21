Стрельба произошла в центре Праги в Чехии: есть погибшие

Около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. В результате происшествия есть погибшие и раненые, передает NUR.KZ со ссылкой на

Как сообщила чешская полиция в соцсети Х, около Карлова Университета, расположенного в центре Праги на площади Яна Палаха, произошла стрельба. В результате происшествия десятки были ранены, несколько человек погибли.

Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах.

Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

Тем временем в соцсетях начали появляться кадры, снятые очевидцами.

На одном из видео, предположительно, слышны звуки стрельбы.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.

В конце октября мы рассказывали, как в американском городе Льюистон неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщалось по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых.

А в начале декабря в одной из школ в Брянске, России, произошла стрельба, в результате происшествия были погибшие и раненые. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.