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Стрельба в университете в Праге: названо число погибших

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Медики на месте происшествия
Медики на месте происшествия. Кадр из видео: twitter.com/PolicieCZ

Предварительно, 15 человек стали жертвами стрельбы, произошедшей сегодня в центре Праги в Чехии. Десятки человек получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на чешскую полицию.

Сегодня около Карлова Университета в центре Праги, Чехия, произошла стрельба. Близлежащую территорию оцепили, жителей призвали держаться подальше от места происшествия и оставаться в домах. Позже в полиции сообщили, что стрелка ликвидировали.

В официальном профиле полиции Чехии в соцсети Х сообщается, что, предварительно, 15 человек погибли.

"Операция на месте происшествия все еще продолжается. На данный момент мы можем подтвердить, что погибли более 15 человек и десятки получили ранения. На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией", – гласит сообщение.

Наряду с этим в полиции рассказали, что некоторые из студентов прятались в аудиториях учебного заведения во время стрельбы.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Карлов университет – государственное высшее учебное заведение в Праге. Основан в 1348 году императором Священной Римской империи Карлом IV, от которого и получило свое название. Это был первый университет в Центральной Европе. Вуз расположен недалеко от моста Карлова – популярного туристического объекта.

В конце октября мы рассказывали, как в американском городе Льюистон неизвестные открыли стрельбу сразу в трех местах. Сообщалось по меньшей мере о 22 погибших и около 60 раненых.

А в начале декабря в одной из школ в Брянске, России, произошла стрельба, в результате происшествия были погибшие и раненые. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052002-strelba-v-universitete-v-prage-nazvano-chislo-pogibshih/

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