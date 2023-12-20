Есть ли в Казахстане компании, попавшие под вторичные санкции, ответил глава МНЭ

Министр нацэкономики Алибек Куантыров сегодня на брифинге в Астане заявил, что ни одна казахстанская компания не находится под вторичными санкциями, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге глава Миннацэкономики Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с компанией Elem Group, которая ранее попала под ограничения Минторговли США.

"ТОО "Elem Group" – мы по ней сделали заявление. Эта компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно Минторговли США. Это не санкционная компания, не по вторичным санкциям. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями", – объяснил журналистам Куантыров.

По его словам, соответствующая работа проводится, и в принципе компании понимают, что они могут в случае каких-то незаконных действий попасть под вторичные санкции.

"Работа соответствующая проводится с нашими партнерами, в том числе на Евразийском континенте. Россия наш стратегический торговый партнер и с ней мы тоже работаем. Так что у нас нет ни одной активной компании казахстанской, которая бы попала под вторичные санкции, у нас в этом плане поле чистое", – отметил глава МНЭ.

Ранее стало известно, что ТОО "Elem group" попала под ограничения Минторговли США. В МНЭ Казахстана пояснили, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Перед этим, в июле, две другие казахстанские компании попали под украинские санкции – соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что недавно в Евросоюзе согласовали 12-й пакет санкций против России, который включает в себя ряд новых ограничений. Туда же был введен пункт No Russia, обязывающий экспортеров ЕС при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны, за исключением стран-партнеров, запрещать по контракту реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в РФ особо чувствительных товаров и технологий.

В апреле этого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.