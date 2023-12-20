Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Есть ли в Казахстане компании, попавшие под вторичные санкции, ответил глава МНЭ

Опубликовано:

Флаги ЕС и США
Флаги ЕС и США. Фото: mediaphotos / Getty Images

Министр нацэкономики Алибек Куантыров сегодня на брифинге в Астане заявил, что ни одна казахстанская компания не находится под вторичными санкциями, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня на брифинге глава Миннацэкономики Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию с компанией Elem Group, которая ранее попала под ограничения Минторговли США.

"ТОО "Elem Group" – мы по ней сделали заявление. Эта компания не под санкциями, просто в отношении нее ввели определенные ограничения именно Минторговли США. Это не санкционная компания, не по вторичным санкциям. В Казахстане нет ни одной действующей компании, которая под вторичными санкциями", – объяснил журналистам Куантыров.

По его словам, соответствующая работа проводится, и в принципе компании понимают, что они могут в случае каких-то незаконных действий попасть под вторичные санкции.

"Работа соответствующая проводится с нашими партнерами, в том числе на Евразийском континенте. Россия наш стратегический торговый партнер и с ней мы тоже работаем. Так что у нас нет ни одной активной компании казахстанской, которая бы попала под вторичные санкции, у нас в этом плане поле чистое", – отметил глава МНЭ.

Ранее стало известно, что ТОО "Elem group" попала под ограничения Минторговли США. В МНЭ Казахстана пояснили, что компания может продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами.

Перед этим, в июле, две другие казахстанские компании попали под украинские санкции – соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что недавно в Евросоюзе согласовали 12-й пакет санкций против России, который включает в себя ряд новых ограничений. Туда же был введен пункт No Russia, обязывающий экспортеров ЕС при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны, за исключением стран-партнеров, запрещать по контракту реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в РФ особо чувствительных товаров и технологий.

В апреле этого года во время своего визита в Астану специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан сообщил, что Европейский союз не планирует вводить санкции на третьи страны, в том числе и на Казахстан. В конце ноября он же отметил, что на Западе уважают позицию нашей страны не присоединяться к введению ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2051743-est-li-v-kazahstane-kompanii-popavshie-pod-vtorichnye-sanktsii-otvetil-glava-mne/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.