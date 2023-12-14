Токаев направил телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Азербайджан избрали страной, в которой проведут конференцию ООН по изменению климата. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Алиеву, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с впечатляющим успехом – избранием Азербайджана страной проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в 2024 году.

"Это решение является ярким свидетельством высокого авторитета Вашей страны на международной арене, признания эффективной и прогрессивной политики Азербайджана и его приверженности высоким целям глобальной климатической повестки.

Убежден, организация этого масштабного форума в прекрасном Баку внесет весомый вклад в продвижение Целей устойчивого развития, будет способствовать решению наиболее актуальных задач современности, привлечет внимание мировой общественности к экологическим вопросам и регионального характера", – говорится в телеграмме, текст которой опубликован в официальном Telegram-канале Акорды.

Глава государства заверил своего азербайджанского коллегу, что Казахстан готов оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения СОР29.

К слову, в начале декабря президент Казахстана посетил Дубай, где выступил на церемонии открытия Всемирного климатического саммита под эгидой конференции ООН по изменению климата.

Также напомним, что Токаев в ноябре прилетал с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). На данной встрече президент Казахстана затрагивал темы Каспия и Арала.

Отметим, что недавно президент Азербайджана назначил дату следующих президентских выборов на 7 февраля 2024 года – они состоятся на год раньше, чем должны были. Также Ильхама Алиева выдвинули на них кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан".