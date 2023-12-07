Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут в 2024 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил дату следующих президентских выборов - они пройдут на год раньше, чем должны были, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, президентские выборы должны были пройти в Азербайджане в 2025 году. Однако сегодня глава государства подписал распоряжение, согласно которому внеочередные президентские выборы назначены на 7 февраля 2024 года.

На официальном сайте президента Азербайджана указано, что президент Азербайджанской Республики избирается на 7-летний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании.

Президент Азербайджанской Республики вправе объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики.

Президент избирается большинством более половины голосов избирателей, участвующих в голосовании. Если такое большинство не набрано в первом туре голосования, то второй тур проводится во второе воскресенье после первого тура голосования.

Во втором туре голосования участвуют лишь два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре, либо два кандидата, следующие после кандидатов, набравших наибольшее число голосов и отозвавших свои кандидатуры.

Кандидат, набравший во втором туре голосования большинство голосов, считается избранным Президентом Азербайджанской Республики.

В случае, если ведение военных операций в условиях войны не позволяет провести выборы Президента Азербайджанской Республики, то срок полномочий Президента Азербайджанской Республики продлевается до окончания военных операций. Решение об этом принимается Конституционным судом Азербайджанской Республики на основании обращения государственного органа, обеспечивающего проведение выборов (референдума).

Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики официально объявляются Конституционным Судом Азербайджанской Республики в течение 14 дней после дня голосования.