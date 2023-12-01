Токаев прилетел в Дубай (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City – там состоится церемония открытия саммита. Президента встретили глава ОАЭ и генсек ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Казахстана.

Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Президенты ОАЭ и Казахстана. Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.

По информации на сайте Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Всемирный климатический саммит состоится 1 и 2 декабря в Дубае, ОАЭ.

На мероприятии обсудят реализацию ключевых решений по климату, а также сохранение обязательств по данным вопросам с целью противодействия чрезвычайным климатическим ситуациям, продвижение скоординированных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев побывал в ОАЭ в январе этого года. Президент принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".