Ильхама Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана

Действующего лидера Азербайджана Ильхама Алиева выдвинули кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах, передает "Sputnik Азербайджан".

Как пишет агентство, об этом сообщил заместитель председателя партии Таир Будагов.

"Кандидатом правящей партии "Ени Азербайджан" на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев. Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами. Время заседания будет объявлено в ближайшие дни", – заявил он.

Сообщается, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане состоятся 7 февраля следующего года.

Напомним, на прошлой неделе Ильхам Алиев назначил дату следующих президентских выборов – они пройдут на год раньше, чем должны были.

На официальном сайте президента Азербайджана указано, что президент Азербайджанской Республики избирается на 7-летний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании.

Глава государства вправе объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики.

Между тем, по информации агентства, в последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Двумя годами ранее в стране прошел референдум об изменении конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти лишь в 2025 году.