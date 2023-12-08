Токаев поговорил по телефону с Пашиняном

Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры обсудили ряд двусторонних вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Состоялся телефонный разговор президента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

В ходе разговора Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян виделись на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре прошлого года. В начале заседания премьер-министр Армении выступил с приветственной речью, во время которой, пользуясь случаем, поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

Напомним, что тогда главы государств ОДКБ приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря организации. Сообщалось, что он будет занимать этот пост три года.

Перед этим, в октябре, Пашинян прилетал в Астану на саммит глав государства-участников СНГ.

При этом на недавнем заседании ОДКБ, который состоялся в конце ноября в Минске, никого из представителей Армении не было. Пашинян заранее сообщил, что не будет присутствовать на встрече.