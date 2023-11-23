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"Без задержек – как вы всегда требуете": Лукашенко обратился к Токаеву перед заседанием (видео)

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Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко
Токаев и Лукашенко. Фото: t.me/aqorda_resmi

Казахстанский журналист в своем Telegram-канале показал небольшой диалог между Касым-Жомартом Токаевым и Александром Лукашенко перед саммитом ОДКБ в Минске, передает NUR.KZ.

Отрывок небольшого диалога между президентами Казахстана и Беларуси показал ведущий спецпроекта "President" на "Хабар 24", Адиль Балтабаев, в своем Telegram-канале.

Как показано на видео, Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у Александра Лукашенко, все ли готово к предстоящему мероприятию, на что последний ответил утвердительно.

"Все будет сжато, кратко. Все, как вы всегда требуете – без всяких задержек", – говорит в ответ белорусский президент, добавив, что впервые в Минске выпал такой снег.

Говоря о погоде в Минске, напомним, Лукашенко также назвал ее в шутку "астанинской".

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах, а также высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

На мероприятии не было ни одного из представителей Армении – об этом высказались президент Беларуси, пресс-секретарь Кремля Песков и другие. Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал журналистам, что речи о выходе республики из состава организации не идет.

В середине ноября стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян – страна входит в состав организации – не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой стране нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2047358-budet-szhato-kratko-kak-vy-vsegda-trebuete-lukashenko-obratilsya-k-tokaevu-pered-zasedaniem-video/

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