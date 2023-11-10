В чем выгода безвиза Казахстана с Китаем, объяснил глава сената

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты назвал преимущества заключения безвиза с КНР, а также выразил мнение, что соглашение даст положительные результаты, пишет корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня сообщил, что любые соглашения, которые подписывает Казахстан, соответствуют национальным интересам – они не должны и не будут нарушать их.

"Это соглашение создает условия для беспрепятственного передвижения, прежде всего наших граждан, для развития бизнеса, и я думаю, что в этом направлении какие-то позитивные результаты будут.

Будут приезжать с целью бизнеса, с туристическими целями китайские граждане, и этот процесс – взаимный в рамках международной парадигмы отношений. Я думаю, это соглашение даст свои положительные результаты", – заявил он.

Напомним, соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем вступило в силу сегодня, 10 ноября. Срок пребывания граждан на территории государств не должен превышать 30 дней.

Безвизовый режим с Китаем

В мае этого года рамках визита Касым-Жомарта Токаева в КНР было подписано соглашение о взаимном освобождении от визовых требований.

А уже в августе правительство Казахстана утвердило соглашение между РК и КНР о взаимном освобождении от визовых требований. Тогда в казахстанском МИД призвали не путать утверждение документа и его вступление в силу. Официальный представитель министерства подчеркивал, что процедура вступления этого соглашения в силу описана в одной из его статей.

20 октября стала известна дата, когда начнет действовать соглашение Казахстана с Китаем о безвизовом режиме.

На днях в ходе рабочего визита в Шанхай премьер-министр Алихан Смаилов высказался о безвизовом режиме с Китаем. По его мнению, вводимый безвизовый режим существенно поспособствует стимулированию бизнес-контактов, упрощению торговли, увеличению взаимных инвестиций и развитию туризма между РК и КНР.

"Считаю, что данная мера сделает путешествия наших граждан более доступными и укрепит наши связи еще сильнее", – сказал Алихан Смаилов.