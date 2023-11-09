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"Лимузин Путина": на каком авто приехал президент России в Акорду (фото)

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Авто, на котором Владимир Путин приехал в Акорду
Авто, на котором Владимир Путин приехал в Акорду. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Кортеж президента России Владимира Путина в Астане состоял из российских автомобилей Aurus – сам он ехал в Акорду на Aurus, который называют "лимузином Путина", передает корреспондент NUR.KZ.

Кортеж президента России, который приехал в Казахстан с официальным визитом, состоял из 16-ти авто – когда они подъехали к Акорде, часть машин осталась за пределами резиденции, внутрь заехали шесть автомобилей.

Во главе кортежа – лимузин российской марки Aurus, который в Сети так и называют "лимузин Путина".

На нем его часто видят при поездках в другие страны. Полное название авто – Aurus Senat Limousine, визуально он напоминает Rolls-Royce, а на сайте автопроизводителя описывается как "удлиненный седан, относящийся к ультра-люкс классу".

Авто, на котором Владимир Путин приехал в Акорду
Авто, на котором Владимир Путин приехал в Акорду. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Следом за лимузином Путина следовал еще один Aurus – внедорожник Komendant люкс класса с мигалками.

Добавим, что недавно мы писали о кортеже президента Франции в Астане – он ездил по столице на Mercedes-Maybach, а сопровождение – на удлиненных Mercedes Gelandewagen.

Напомним, сегодня утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на межрегиональном форуме, предложил российским компаниям сотрудничать по продвижению на рынок халяльной продукции.

Подробнее узнать, о чем говорили Токаев и Путин на межрегиональном форуме, можно здесь.

Отмети, что на этой неделе Акорда сообщала, что, помимо участия в форуме, Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Также в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044932-limuzin-putina-na-kakom-avto-priehal-prezident-rossii-v-akordu-foto/

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