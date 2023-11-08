"Сложно оставаться оптимистом": Токаев о ситуации в мире

Токаев в интервью российской газете "Известия" высказался о ситуации в мире и назвал условия установления мирных отношений между странами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, президента спросили о его видении будущего - сейчас, по словам интервьюера, происходит неизбежный переход от однополярного мира к многополярному и меняются устои мировой экономической системы.

"Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно. И на фоне конфликтов, происходящих в самых разных точках планеты, санкционного противостояния, торговых войн довольно сложно оставаться оптимистом.

Однако я верю в то, что благоразумие и кооперация возобладают над блоковым мышлением и эгоизмом. Так было не раз в мировой истории. В конечном счете глобальное сообщество придет к состоянию долгосрочного устойчивого мира. Для его достижения, очевидно, требуется выполнение двух условий – это готовность к взаимным уступкам и строгая приверженность нормам международного права. Второй пункт – один из главных лейтмотивов казахстанской внешней политики.

Я твердо убежден, что любые противоречия необходимо решать согласно нормам и принципам Устава ООН. Этот документ был принят мировым сообществом после самой кровопролитной войны в истории человечества. Во избежание повторения таких трагедий были приняты единые, однозначно трактуемые правила игры на международной арене. Это была большая победа принципов гуманизма и человеколюбия. Лучшего рецепта преодоления конфликтов мир пока не придумал", - сказал Токаев.

Он отметил, что все страны равны вне зависимости от их размера, мощи и экономического потенциала. Международное право подлежит равному и универсальному применению без двойных стандартов.

"Поэтому я считаю, что как только неукоснительное следование нормам международного права возобладает над эмоциями, мир вернется в состояние устойчивого равновесия. И эта формула актуальна как для политических систем, так и для разрешения современных экономических, экологических и гуманитарных проблем.

Сегодня мы находимся в условиях серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы политического давления, торговые и санкционные войны, что ведет к полноформатному кризису системы международной торговли.

Мы являемся свидетелями беспрецедентной геополитической фрагментации и социально-экономической поляризации. Происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Всё это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств и континентов.

Для создания гармоничной мировой экономики страны Глобального Юга и Глобального Севера должны прийти к общему знаменателю на основе принципов взаимного доверия, уважения интересов, а также многостороннего сотрудничества", - подчеркнул глава Казахстана.

Полное интервью президента можно прочитать здесь.