"Нам всегда есть, что обсудить": Токаев рассказал, зачем Путин летит в Казахстан

В интервью российской газете "Известия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о предстоящем визите Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, президента попросили рассказать о том, какие вопросы будут в центре внимания предстоящих переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

"Наши встречи с Владимиром Владимировичем Путиным носят регулярный характер. Это весьма наглядно иллюстрирует высокий уровень содержательного наполнения отношений между Казахстаном и Россией. Будь то двусторонние контакты, либо многосторонние переговоры в рамках интеграционных объединений, нам всегда есть, что обсудить.

Президента России отличает высокая информированность и компетентность, его точка зрения на глобальные и региональные процессы во многом определяет характер ситуации в современном мире.

Важными особенностями казахстанско-российского диалога являются конструктивность и нацеленность на взаимоприемлемый результат. Мы всегда стараемся принимать во внимание позицию российских партнеров, а они – учитывать наше мнение", - отметил Токаев.

Он напомнил, что в этом году страны отмечают 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

"Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами – это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее.

Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации.

Отдельным пунктом программы станет наше участие в Форуме межрегионального сотрудничества. Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету форум. Тема мероприятия – сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", - рассказал глава Казахстана.