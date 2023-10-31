Блокпосты выставили по периметру Астаны: полицию перевели на усиленное дежурство
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Сегодня по периметру Астаны выставили семь блокпостов. Полицейских перевели на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.
"С 08:00 31 октября по периметру города выставляются 7 блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", – передает официальный Instagram-аккаунт ведомства.
Как пояснили в ведомстве, данные меры предпринимаются в связи с предстоящими в столице крупными общественно-политическими мероприятиями с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности.
В ДП призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
Напомним, ранее Акорда сообщала, что на этой неделе президент Касым-Жомарт Токаев встретится с высокопоставленными иностранными гостями.
Так, 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.
2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
А 3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).
На последнее мероприятие прилетит и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043289-blokposty-vystavili-po-perimetru-astany-politsiyu-pereveli-na-usilennoe-dezhurstvo/