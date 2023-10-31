Блокпосты выставили по периметру Астаны: полицию перевели на усиленное дежурство

Сегодня по периметру Астаны выставили семь блокпостов. Полицейских перевели на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"С 08:00 31 октября по периметру города выставляются 7 блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ", – передает официальный Instagram-аккаунт ведомства.

Как пояснили в ведомстве, данные меры предпринимаются в связи с предстоящими в столице крупными общественно­-политическими мероприятиями с участием глав зарубежных государств для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности.

В ДП призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Напомним, ранее Акорда сообщала, что на этой неделе президент Касым-Жомарт Токаев встретится с высокопоставленными иностранными гостями.

Так, 1 ноября по приглашению Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

А 3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

На последнее мероприятие прилетит и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.