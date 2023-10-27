"Вызывает опасения": к планирующим отдых в Египте казахстанцам обратились в Минтуризма

Комитет индустрии туризма Минтуризма и спорта РК отреагировал на многочисленные обращения от казахстанцев касательно отдыха на курортах в Египте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Как известно, территория Египта граничит с Израилем, где сейчас разворачивается военный конфликт. Так, вооруженный конфликт вызывает опасения у туристов, которые запланировали отдых в Египет в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, казахстанские туристы вправе заранее обратиться в туристскую компанию с просьбой вернуть средства и отказаться от путешествия в случае не согласия на альтернативные варианты.

"В этом случае туристские компании, согласно законодательству Республики Казахстан, при возврате средств вправе удержать фактически понесенные расходы, связанные с организацией туров", – добавили в комитете.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

21 октября Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

На прошлой неделе посольство США в Израиле сообщило о скором открытии КПП Рафах между Газой и Египтом. При этом дипломаты не знают, как долго пункт пропуска будет оставаться открытым.

Также из-за угрозы безопасности израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию – СНБ Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках граждан в эти страны.

В понедельник стало известно, что израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы в районе кибуца Керем-Шалом. Пограничники получили легкие ранения. Точное число пострадавших не называется.

Между тем вчера вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров рассказал, что дипломаты работают с правительством Египта и другими официальными лицами в этом регионе, чтобы обеспечить вывод казахстанцев.