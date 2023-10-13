"Казахстан в принципиальном плане выступает против": Токаев вновь высказался о санкциях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – участников СНГ, которое состоялось сегодня в Бишкеке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Бишкек, принял участие в заседании Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств.

Глава нашего государства поблагодарил Садыра Жапарова за теплый прием и плодотворную работу Кыргызстана в ходе председательства в СНГ.

Знаковым событием сегодняшнего заседания лидер Казахстана назвал учреждение статусов Партнера и Наблюдателя при СНГ, что свидетельствует о зрелости Организации и знаменует собой ее переход на качественно новый этап развития.

Отмечая нарастающие геополитические противоречия, Касым-Жомарт Токаев указал на усиление волатильности в мировой экономике.

"Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций, которые самым губительным образом оказывают негативное влияние на глобальную торговлю и благополучие государств", – сказал президент.

Заседание Совета глав государств СНГ. Фото: Акорда

Глава государства также высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – заявил Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

"В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств", – сказал президент страны.

Касым-Жомарт Токаев призвал участников встречи продолжать активное взаимодействие в формате СНГ для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного сотрудничества.

"Ключевой задачей остается развитие тесных торгово-экономических связей. Рынки стран Содружества традиционно являются приоритетными для нас. По итогам прошлого года на государства СНГ приходится более четверти внешнеторгового оборота Казахстана. Эта позитивная динамика сохраняется и в этом году. Торговый оборот Казахстана вырос за 7 месяцев на 4,5% и составил 20,5 млрд долларов. Нам необходимо в полной мере использовать имеющиеся возможности для дальнейшего укрепления торговых связей", – сказал лидер Казахстана.

По его мнению, особое внимание следует уделить устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур.

Заседание Совета глав государств СНГ. Фото: Акорда

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития транспортных коридоров на пространстве Содружества.

"Нам необходимо воспользоваться своими уникальными географическими преимуществами и связать глобальные рынки, превратив наш регион в крупнейший транспортно-логистический хаб. В условиях формирования новой экономической географии мира и роста торговых потоков это направление обретает стратегическую значимость. Сегодня через Казахстан проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Европой и Азией. Мы уделяем большое внимание дальнейшему развитию Транскаспийского транспортного маршрута, коридора Север – Юг, а также полноценному использованию возможностей железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию железнодорожных проектов "Достык – Мойынты", "Бахты – Аягоз", "Дарбаза – Мактаарал", – заявил глава государства.

Отдельно президент остановился на значимости мер по модернизации существующей инфраструктуры, упрощении административных процедур и внедрении интегрированных логистических решений, в том числе цифровых, для укрепления транзитного потенциала стран.

Касым-Жомарт Токаев предложил разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. По его мнению, данный документ станет новым транзитно-логистическим кодом евразийского пространства с учетом интересов стран Содружества.

Приоритетом в выступлении также было названо обеспечение продовольственной безопасности.

"Нам следует активнее наращивать взаимодействие в развитии более продуктивного и экологичного сельского хозяйства. Необходимо создавать благоприятные условия для обмена передовым опытом, налаживания производственно-сбытовых цепочек, упрощения фитосанитарных и ветеринарных требований", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, серьезные риски для устойчивого прогресса стран несет глобальное изменение климата.

"В условиях ухудшения экологии, ползучего опустынивания, истощения водных ресурсов на территории многих государств СНГ эта проблема не должна отходить на второй план. По оценкам ООН, к 2050 году из-за климатических изменений дефицит питьевой воды может затронуть более пяти миллиардов человек. Уже сейчас страны Центральной Азии испытывают серьезные проблемы, вызванные повышением средней температуры на Земле", – подчеркнул Глава государства.

Заседание Совета глав государств СНГ. Фото: Акорда

Далее он проинформировал о ключевых проектах нашей страны в данной сфере.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что без консолидации совместных усилий преодолеть последствия экологических катаклизмов на евразийском пространстве невозможно. Он считает исключительно важным наращивать конструктивное взаимодействие по этому направлению в рамках СНГ.

Особое внимание в речи было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

"Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более того, сегодня мы примем историческое решение о подписании Учредительного договора и Устава Международной организации по русскому языку. Данная организация станет самостоятельной международной структурой, будет правосубъектной. Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества.

Принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности наших стран. Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", – сказал президент.

Он также указал на важность консолидации усилий волонтерских объединений Содружества.

"Мы приветствуем объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения. Хотел бы отметить, что 2020 год прошел в Казахстане под эгидой Года волонтера. Добрые дела волонтеров вносят значимый вклад в еще большее укоренение солидарности, милосердия и сострадания в наших обществах. Важно всемерно поддерживать эти благородные устремления", – заявил глава государства.

Президент предложил учредить ежегодный Форум волонтеров Содружества и придать ему статус постоянной площадки СНГ.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев поддержал решение о председательстве Российской Федерации в СНГ в 2024 году и проведении следующего саммита осенью будущего года в Москве. Он поприветствовал инициативу Кыргызстана о награждении президента Узбекистана почетным знаком СНГ.

На заседании также выступили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Флаги государств - участников СНГ. Фото: Акорда

Отметим, в конце сентября в ходе официального визита в ФРГ президент отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений.

При этом в начале июня на Astana International Forum он заявлял, что мир возвращается к расколу на блоки, как 30 лет назад.

"Такие конфронтации включают в себя санкции и торговые войны, целенаправленные долговые политики, исключение из системы финансирования и скрининг инвестиций. Все эти факторы вместе постепенно подрывают фундамент, на котором зиждется глобальный мир и благополучие последних десятилетий", – отмечал глава государства.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

Позже прошло заседание глав государств СНГ в узком составе.

По информации на официальном сайте СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества. В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Отметим, что в прошлом году заседание Совета глав государств-участников СНГ прошло в Астане.