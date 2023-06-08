Токаев заявил, что мир возвращается к расколу на блоки, как 30 лет назад

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

На Astana International Forum сегодня Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, передает корреспондент NUR.KZ.

"ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета безопасности (Организации Объединенных Наций – прим. ред.). Голоса средних держав в совете необходимо усиливать, и необходимо их четко слышать.

Ряд последних новых кризисов – от COVID-19 до вооруженных конфликтов – угрожает нашей хрупкой системе. Однако корни этих процессов уходят глубоко в прошлое. Мы также наблюдаем возврат к былому расколу на блоки, которого мы не видели за последние 30 лет", – заявил Токаев.

Он добавил, что это разделение основано не только на геополитике – экономика в мире превращается в оружие.

"Такие конфронтации включают в себя санкции и торговые войны, целенаправленные долговые политики, исключение из системы финансирования и скрининг инвестиций. Все эти факторы вместе постепенно подрывают фундамент, на котором зиждется глобальный мир и благополучие последних десятилетий – свободная торговля, глобальные инвестиции, инновации и справедливая конкуренция", – добавил глава Казахстана.

Токаев считает, что это приводит к социальному беспокойству и разделению внутри государств и между ними.

Повернуть эти тенденции вспять, по его мнению, становится все сложнее из-за дезинформации вокруг. В итоге в мире растет недоверие, нестабильность и конфликты.

"Это побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые, в конечном счете, ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия.

Все это происходит как раз в тот момент, когда нам безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата", – добавил Токаев.

Напомним, сегодня, 8 июня, в Астане стартовал Astana International Forum.

Во время своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил, что современный Казахстан, отличается от того, который мы знали два года назад. Он отметил, что несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает оставаться экономическим двигателем в Центральной Азии.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан ускоряет работу по диверсификации экономики, а также указал на прогресс в автомобилестроении, фармацевтике, переработке металла и машиностроении.

Кроме того, президент страны рассказал о рисках глобального потепления. Токаев сообщил, что Центральная Азия находится на передовой линии глобального изменения климата. Он также выразил обеспокоенность дефицитом водных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023908-tokaev-zayavil-chto-mir-vozvraschaetsya-k-raskolu-na-bloki-kak-30-let-nazad/