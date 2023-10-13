Токаев: Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – участников СНГ, где высказался о статусе казахского языка, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что особое внимание в речи президента было уделено вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидер Казахстана подчеркнул особую роль русского языка в многогранном сотрудничестве между странами СНГ.

"Символично, что нынешний год объявлен Годом русского языка в СНГ. Более того, сегодня мы примем историческое решение о подписании Учредительного договора и Устава Международной организации по русскому языку. Данная организация станет самостоятельной международной структурой, будет правосубъектной. Новая организация открыта для всех стран и, конечно же, абсолютно актуальна с точки зрения глобального гуманитарного сотрудничества", – сказал Токаев.

Однако он отметил, что принимаемые меры по продвижению русского языка на пространстве СНГ и в более широком международном масштабе вовсе не исключают тенденцию усиления национальной идентичности стран.

"Казахстан будет продолжать политику усиления статуса государственного казахского языка", – подчеркнул президент.

При этом вчера президент обсуждал развитие казахского языка с президентом общества "Қазақ тілі".

Также во время выступления глава государства высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Еще мы публиковали полный текст выступления президента.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В международном аэропорту Бишкека его встретил председатель кабинета министров – руководитель Администрации президента Жапарова Акылбек Жапаров.

Позже прошло заседание глав государств СНГ в узком составе.

По информации на официальном сайте СНГ, Совет глав государств Содружества Независимых Государств как высший орган содружества обсуждает и решает любые принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов Содружества. В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания Совета глав государств.

Отметим, что в прошлом году заседание Совета глав государств-участников СНГ прошло в Астане.