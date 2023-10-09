"Когда снаряды летают – лучше переждать": МИД Казахстана об отмене рейсов Air Astana из Израиля

Сегодня официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства прокомментировал ситуацию с отменой рейсов Air Astana из Израиля, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ситуация достаточно серьезная и сложная. Air Astana не просто так отменила этот рейс. Прежде всего, безопасность пассажиров. Вы знаете, есть протокол: когда снаряды летают в разные стороны, то лучше отменить и переждать, а потом уже при прояснении ситуации направить рейс.

Должно было состояться 3 рейса. Те пассажиры, у кого на руках были билеты Air Astana, они совместно с операторами и менеджерами Air Astana меняют свои билеты. Более 20 человек поменяли билеты и намерены вылететь либо уже вылетели", – заявил Айбек Смадияров.

При этом представителя МИДа попросили прокомментировать заявление казахстанки о том, что после отмены рейса авиакомпания предложила гражданам "выбираться из Израиля как могут".

"Аэропорт работает. А как нужно? Чтобы консул приехал на машине и вывез за границу? Он занимается спасением граждан, у него очень много работы, штаб.

Давайте не будем опираться только лишь на один пост. Работа ведется, все подконтрольно, ни один гражданин не останется без внимания. Вы помните и прошлые наши экстренные ситуации за рубежом, мы вывозили всех наших граждан, никого не оставили – и в этот раз точно также", – подчеркнул он.

Смадияров также добавил, что пожаловавшаяся на авиакомпанию казахстанка уже вылетела из Израиля. Другие граждане Казахстана сохраняют спокойствие – часть перебронировали билеты, некоторые решили переждать ситуацию.

Отметим, что в МИД Казахстана сегодня также сообщили, что в ближайшее время в Израиль направят репарационный рейс, которые вывезет всех желающих казахстанцев – для этого им нужно обратиться в консульство.

На данный момент, по данным МИДа, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан.

По данным КГА, казахстанский самолет направят в Тель-Авив завтра утром. Вылет в Алматы запланирован на 12:50 по местному времени (15:50 по времени Астаны).

Кроме того, по данным МИДа, в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана.

Ситуация в Израиле

Напомним, в субботу утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вчера правительство Израиля официально объявило о переходе страны в состояние войны.

По последним данным, как пишет РИА Новости, со ссылкой на местные СМИ, число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек.

При этом, согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430 человек.

Реакция в мире на обострение израильско-палестинского конфликта

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что действия палестинцев являются обороной. Он призвал мир обратить внимание на то, что угнетение и несправедливость проявляли в отношении палестинского народа.

Также сообщалось, что состоялось закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, однако члены СБ не смогли принять никакого заявления.

Сегодня стало известно, что УЕФА переносит матчи из-за ситуации в Израиле. Новые даты будут объявлены в установленном порядке.

Кроме того, президент США Джо Байден подвергся критике из-за вечеринки с барбекю в Белом доме в то время, как в Израиле обостряется конфликт, а американцев держат в заложниках.

Еще мы писали о том, что сегодня в Париже Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности с народом страны.

А позже американские чиновники заявили, что у израильской разведки не было данных о готовящемся нападении боевиков ХАМАС. Это подтвердили в Минобороны Израиля.