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Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности

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Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня. Фото: pexels.com

Мэр столицы Франции Анн Идальго в своем Twitter-аккаунте сообщила, что сегодня Эйфелеву башню осветят цветами флага Израиля в знак солидарности с народом страны, передает NUR.KZ.

"В память о жертвах террористической атаки, совершенной ХАМАС, освещение Эйфелевой башни будет выключено этим вечером в 23:00 (03:00 по Астане – прим. ред.). Завтра вечером она будет освещена в цвета флага Израиля в знак солидарности с народом", – написала она в своем официальном Twitter-аккаунте.

Таким образом, сегодня, 9 октября, Эйфелева башня будет подсвечена в белый и синий цвета.

Ситуация в Израиле

В субботу утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вчера правительство Израиля официально объявило о переходе страны в состояние войны.

Тем временем президент Ирана заявил, что действия палестинцев являются обороной. Раиси призвал мир обратить внимание на то, что угнетение и несправедливость проявляли в отношении палестинского народа.

Также сообщалось, что состоялось закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, однако члены СБ не смогли принять никакого заявления.

Сегодня стало известно, что УЕФА переносит матчи из-за ситуации в Израиле. Новые даты будут объявлены в установленном порядке.

Кроме того, президент США Джо Байден подвергся критике из-за вечеринки с барбекю в Белом доме в то время, как в Израиле обостряется конфликт, а американцев держат в заложниках

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2040138-eyfelevu-bashnyu-osvetyat-tsvetami-flaga-izrailya-v-znak-solidarnosti/

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