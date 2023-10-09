Байдена раскритиковали за вечеринку в Белом доме на фоне эскалации в Израиле

Президент США Джо Байден подвергся критике из-за вечеринки с барбекю в Белом доме в то время, как в Израиле обостряется конфликт, а американцев держат в заложниках, передает Fox News.

Пресс-пул американского лидера сообщил, что в воскресенье президент США и первая леди в Белом доме "устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей". Сообщается, что на территории Белого дома также была слышна живая музыка.

"Пока ХАМАС держит американцев в заложниках, Джо Байден наслаждается пикником с живой музыкой", – написал в соцсетях сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули.

Несколько других консерваторов присоединились к Хоули и раскритиковали в соцсетях Белый дом за это мероприятие.

"Зла и обеспокоена приоритетами президента США. Барбекю в Белом доме, пока Израиль подвергается нападению?" – написала в своем Twitter-аккаунте директор по связям сенатора-республиканца Рэнда Пола Химена Баррето.

"Учитывая недавние события и, конечно же, новости о том, что многие американцы оказались в заложниках в секторе Газа, я думаю, что я отменил бы барбекю в Белом доме с живой музыкой", – отметил в своем экс-конгрессмен Скотт Тейлор.

Издание также обратилось в Белый дом за комментариями по поводу барбекю.

Ситуация в Израиле

В субботу утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вчера правительство Израиля официально объявило о переходе страны в состояние войны.

Тем временем президент Ирана заявил, что действия палестинцев являются обороной. Раиси призвал мир обратить внимание на то, что угнетение и несправедливость проявляли в отношении палестинского народа.

Сегодня состоялось закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, однако члены СБ не смогли принять никакого заявления.

Также стало известно, что УЕФА переносит матчи из-за ситуации в Израиле. Новые даты будут объявлены в установленном порядке.