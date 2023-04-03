"Наша позиция - проказахстанская": замглавы МИД Казахстана о конфликте России и Украины

Роман Василенко. Фото: МИД РК

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко дал интервью корреспондентам Deutsche Welle - политик рассказал о позиции нашей страны касательно конфликта между Россией и Украиной.

Журналисты отметили, что международную политику Казахстана часто называют многовекторной. И в связи с этим спросили, насколько это удается РК в сложившейся в мире ситуации.

"Мы проводим многовекторную, сбалансированную, прагматичную внешнюю политику. Одним из ее архитекторов на заре нашей независимости был глава МИД, а ныне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. За годы независимости многовекторная внешняя политика доказала свою безальтернативность для Казахстана.

Мы осознали в течение последнего года с особой остротой, насколько эта политика правильная, выверенная. Речь идет о выстраивании открытых, доверительных, равноправных, взаимовыгодных отношений со всеми партнерами, как с нашими ближайшими крупнейшими соседями Россией и Китаем, так и с Западом". - пояснил Василенко.

Он также высказался о позиции Казахстана по вопросу сегодняшнего конфликта между РФ и Украиной.

"Мы достаточно четко обозначили свою позицию и в данной ситуации (войны в Украине. – Ред.). Заключается она в необходимости уважения территориальной целостности государств на основе Устава ООН. В том числе, конечно же, и Украины.

Эта позиция понятна всем нашим партнерам. Мы четко говорим, что мы не занимаем ни пророссийскую, ни проамериканскую, ни прокитайскую позицию. Наша позиция - проказахстанская, в основе нашей внешней политики лежат наши национальные интересы", - подчеркнул он.

У Василенко поинтересовались, почему от РК не слышали четкого осуждения агрессии России против Украины или военных преступлений.

"Казахстан четко определил свою позицию. Она заключается в необходимости уважения территориальной целостности всех государств, включая Украину, на основе Устава ООН.

Для Казахстана с населением в 20 миллионов человек, среди которых - 3,5 миллиона русских, 250 тысяч этнических украинцев, - это очень близкий конфликт, трагическая война. Поэтому Казахстан стремится всеми силами помочь прекратить кровопролитие и внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Наш президент уже неоднократно говорил о том, что Казахстан готов сыграть роль посредника в случае, если такая роль будет востребованной Россией и Украиной", - ответил замглавы МИД РК.

Также у Василенко спросили, а обращался ли кто-нибудь к Казахстану с предложением выступить посредником.

"На данный момент - нет. Мы поддерживаем все другие усилия. Мы выступили в поддержку так называемого "мирного плана" из 12 пунктов, предложенного Китаем. Мы будем рады, если этот план или другие усилия международного сообщества поспособствуют прекращению кровопролития и возвращению этого конфликта в русло дипломатического урегулирования. Мы готовы сыграть свою роль, если стороны нас об этом попросят", - заявил политик.

Корреспонденты отметили, что с 1 апреля РК ужесточает контроль за параллельным импортом в РФ. У замглавы внешнеполитического ведомства нашей страны спросили, значит ли это, что ранее Казахстан помогал России обходить санкции, и почему были приняты эти изменения.

"Казахстан в целом считает, что санкции не являются лучшим способом разрешения противоречий между государствами. И в данной ситуации мы не применяем санкции в отношении России. Но в то же время, понимая наличие рисков вторичных санкций в отношении казахстанских компаний, мы на протяжении последнего года предпринимаем действия, чтобы не допустить использования нашей территории для обхода санкций.

Что касается системы отслеживания экспортируемых товаров, то она будет введена с 1 апреля в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подготовка к этому шла длительное время, началась еще до начала конфликта. Речь идет о рабочем моменте, который предусматривает более четкое отслеживание движения товаров в рамках ЕЭС", - отметил замглавы МИД РК.

Еще Василенко ответил на вопрос касательно ужесточения правил пребывания иностранцев в РК. Журналисты отметили, что эти правила затронули и россиян, которые прибыли после объявления о частичной мобилизации. Сложнее ли им стало находиться в стране, интересуются корреспонденты, и означает ли это, что теперь таких гостей не ждут в Казахстане.

"Нет. В Казахстане существовал либеральный режим для граждан России и других стран СНГ. Он позволял приезжим находиться в Казахстане 90 дней, затем выехать, скажем, на полчаса, и снова заехать на очередные 90 дней, и так до бесконечности.

Принятая мера привела эти правила в соответствие с тем, что живущие в странах Европы люди легко поймут. Речь идет о пребывании 90 дней в нашей стране в течение полугода. Это абсолютно та же система, которая действует в рамках Шенгенской зоны", - пояснил замглавы ведомства.

Он подчеркнул, что россияне и другие жители СНГ по-прежнему могут приехать в Казахстан.

"Мы границы не закрывали, но для продолжения своего пребывания в Казахстане они должны оформить либо вид на жительство, либо заключить трудовой контракт. И многие россияне, прибывшие в Казахстан, оформили такие документы и сейчас находятся на законных основаниях в нашей стране и работают в нашей экономике". - пояснил политик.

Кроме того, корреспонденты DW поинтересовались у вице-министра Казахстана, стал ли приток россиян вызовом для страны.

"В настоящее время в Казахстане находится около 100 тысяч граждан России. Изначально эффект от их приезда был ощутимый, особенно на рынок арендного жилья и на определенные цены, например, на продукты питания. Но я полагаю, что сейчас воздействие этой ситуации, можно сказать, минимально", - ответил он.

Также журналистов волновал вопрос касательно ордера МУС на арест Владимира Путина. Отмечается, что РК не ратифицировала Римский статут. Тем не менее у замглавы МИД поинтересовались будет ли Казахстан рад приезду Путина в связи с произошедшим.

"Казахстан не подписал и не ратифицировал Римский статут, потому что у наших юристов есть мнение, что он противоречит нашей конституции. А что касается общения с президентом РФ Путиным, то это общение наш президент поддерживает на протяжении всей нашей независимости и, в частности, в течение последнего года.

Казахстан и Россию связывает самая протяженная в мире граница в 7500 километров. Русская община в Казахстане составляет 3,5 миллиона человек, в то же время около миллиона этнических казахов являются гражданами России. РФ является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Поэтому эти отношения, конечно же, сохранятся и продолжатся", - пояснил Василенко.

В завершение разговора у политика спросили, не боится ли Казахстан такого соседа, как Россия, который, как выразились корреспонденты зарубежного издания, с одной стороны, развязал войну в Украине, а с другой стороны, угрожает Западу ядерным оружием.

"Казахстан как миролюбивая страна, которая благодаря многовекторной внешней политике не имеет плохих отношений ни с одной страной мира, искренне заинтересован в скорейшем прекращении этого конфликта, и мы готовы сыграть свою роль в том виде, в каком она может быть востребована.

Казахстан в свое время отказался от ядерного арсенала, на тот момент четвертого крупнейшего арсенала в мире. Мы не стесняемся говорить о том, что военное решение конфликтов не является устойчивым решением. Мы не перестаем говорить и о важности возвращения к мирному урегулированию конфликтов, как то предусматривает устав ООН", - заключил вице-министр.

Отметим, согласно официальному сайту МИД РК, Роман Василенко занял пост замглавы министерства иностранных дел в январе 2022 года. Стоит отметить, что ранее он работал в этой должности с 2016 по 2019 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2015153-nasha-pozitsiya-prokazahstanskaya-zamglavy-mid-kazahstana-o-konflikte-rossii-i-ukrainy/