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"Голоса "средних держав" должны быть услышаны": Токаев призвал ООН к реформам

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Минувшей ночью президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Текст его выступление опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Глава Казахстана отметил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.

"Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию.

Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию", - считает Токаев.

Он также отметил, что сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей.

"108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем.

Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН.

Собравшиеся здесь лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества. Однако, приближаясь к 80-летию ООН, мы почти полностью вернулись к исходной точке Организации. Силовое решение политических вопросов на самом деле ведет только к тупику. Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам", - подчеркнул президент Казахстана.

По словам главы государства, несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира.

"Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права.

В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса", - отметил Токаев.

Он вновь напомнил, что в разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог.

"Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов.

Без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности нам не удастся справиться с этими вызовами. Это насущная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества.

Глубоко убежден, что голоса «средних держав» и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности", - сказал президент.

По словам Токаева, в нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте.

"Аналогичным образом Казахстан как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества выдвинул Инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету", - добавил глава Казахстана.

На официальном сайте ООН указано, что Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время членами организации являются 193 государства.

Прием государств в члены ООН осуществляется по решению Генеральной ассамблеи и по рекомендации Совета Безопасности.

Совет Безопасности ООН, как указано на сайте организации, состоит из пятнадцати членов Организации. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.

Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования.

В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Отметим, что в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался также об актах сожжения Корана, призвал создать Международное агентство по биобезопасности и заявил, что Казахстан может стать региональным хабом поставок продовольствия.

Ознакомиться с полным текстом выступления Токаева перед Генассамблеей ООН можно здесь.

Добавим также, что в рамках визита в Нью-Йорк президент Казахстана принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев и Каталин Новак выступили сопредседателями первой сессии Диалога лидеров "Расширение масштабов действий по ключевым переходным процессам для ускорения прогресса в достижении ЦУР".

Кроме того, Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037299-golosa-srednih-derzhav-dolzhny-byt-uslyshany-tokaev-prizval-oon-k-reformam/

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