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"У нас есть все ресурсы": Токаев призвал сделать Казахстан региональным хабом поставок продовольствия

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Зерно в руках
Зерно. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Казахстан может стать региональным хабом поставок продовольствия, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

По мнению президента Казахстана, сейчас нужна новая оценка, которые позволит решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие. Для этого необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО.

"Нам также необходимо подумать об усовершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода.

Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров.

Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия.

"Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой.

Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый «Средний коридор» – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - подчеркнул президент.

Добавим, что в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев высказался также об актах сожжения Корана и призвал создать Международное агентство по биобезопасности.

Ознакомиться с полным текстом выступления Токаева перед Генассамблеей ООН можно здесь.

Напомним, в рамках визита в Нью-Йорк Токаев также принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и США. Президенты пяти центральноазиатских государств обсудили с Байденом перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037302-u-nas-est-vse-resursy-tokaev-prizval-sdelat-kazahstan-regionalnym-habom-postavok-prodovolstviya/

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