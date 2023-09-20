Казахстан обратился к генсеку и председателю Генассамблеи ООН

Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал создать Международное агентство по биобезопасности, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Из всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия.

30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала. Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность", - отметил президент.

В связи с этим Казахстан, по словам главы государства, заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия.

"Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности.

В то же время COVID-19 болезненно продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. Казахстан обращается к Генеральному секретарю и Председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности", - добавил Токаев.

Отметим, о необходимости создания Международного агентства по биобезопасности Токаев заявлял и в прошлом году. Он отмечал, что Казахстан сильно пострадал от испытаний ядерного оружия в прошлом, поэтому наша страна прекрасно понимает опасность эскалации напряженности между ядерными державами.

Добавим также, что в своем выступлении на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Токаев высказался об актах сожжения Корана и заявил, что Казахстан может стать региональным хабом поставок продовольствия.

Ознакомиться с полным текстом выступления президента Казахстана перед Генассамблеей ООН можно здесь.