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"Первый в истории саммит": Байден встретится с Токаевым и другими лидерами стран ЦА

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Джо Байден на саммите НАТО
Джо Байден. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Джо Байден примет участие в саммите с главами 5 стран Центральной Азии, включая главу Казахстана. Об этом сообщили на брифинге в Белом доме, стенограмма которого доступна на его официальном сайте.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге, что американский лидер собирается принять участие в саммите пяти стран – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Президент (Байден – прим. ред.) встретится с президентами пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит C5+1.

Фактически C5+1 начала свою работу в 2015 году. За прошедшие годы она укрепилась. И вот теперь мы впервые увидим, как она пройдет на уровне лидеров", – сказал Салливан.

Как рассказал советник президента США, главы государств на саммите С5+1 обсудят ряд актуальных вопросов.

"На этом инаугурационном президентском саммите лидеры смогут обсудить целый ряд вопросов, начиная с региональной безопасности, торговли и коммуникаций, изменения климата и продолжая реформами по улучшению управления и верховенства закона", – отметил Салливан.

По информации на официальном сайте посольства США в Казахстане, С5+1 – региональная дипломатическая платформа для правительств США, а также Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Платформа укрепляет координацию между США и Центральной Азией для продвижения независимой, процветающей и безопасной ЦА, которая решает общие проблемы в партнерстве с США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036888-pervyy-v-istorii-sammit-bayden-vstretitsya-s-tokaevym-i-drugimi-liderami-stran-tsa/

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