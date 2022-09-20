Токаев обсудил казахстанско-американское сотрудничество с топ-менеджерами крупных компаний

Касым-Жомарт Токаев и Джефф Маджионкалда. Фото: akorda.kz

Токаев провел встречи с руководителями крупных американских компаний, представляющих финансы, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, информационные технологии, образование и другие сферы, сообщает официальный сайт Акорды.

Вопросы создания полноценного технологического хаба в Казахстане и повышения человеческого капитала в сфере IT стали предметом встречи с основателем и председателем совета директоров ЕРАМ Systems Аркадием Добкиным. Компания входит в число ведущих мировых поставщиков программного обеспечения и цифровых услуг.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Аркадия Добкина. Фото: akorda.kz

С генеральным директором компании Coursera Джеффом Маджионкалдой были рассмотрены вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.

В беседе с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс были обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT специалистов.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Мишель Симмонс. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретился со старшим вице-президентом General Electric International Markets Набилем Хабайебом. Корпорация намерена локализовать в Казахстане производство медицинского оборудования. В частности, планируется запуск новой производственной линии по выпуску аппаратов для УЗИ и КТ.

Касым-Жомарт Токаев и Набиль Хабайеб. Фото: t.me/bort_01

Глава государства обсудил со старшим вице-президентом корпорации ExxonMobil Нилом Чапманом ход реализации проектов в углеводородном секторе страны. Особое внимание уделено возобновлению полномасштабного производства на месторождении Кашаган.

Касым-Жомарт Токаев и Нил Чапман. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор инвестиционной фирмы Franklin Templeton Дженни Джонсон рассмотрели возможности для реализации совместных проектов в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев и Дженни Джонсон. Фото: t.me/bort_01

Они также обменялись мнениями о дальнейшем развитии мировой экономики и финансового рынка. Franklin Templeton – глобальная инвестиционная компания. Под ее управлением находятся активы на 1,5 трлн долларов.

По завершении встреч глава государства принял участие в работе в казахско-американского инвестиционного круглого стола, организованного при содействии Торговой палаты США, министерства иностранных дел Казахстана и национальной компании Kazakh Invest.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Сегодня он примет участие в дебатах Генассамблеи ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988598-tokaev-obsudil-kazahstansko-amerikanskoe-sotrudnichestvo-s-top-menedzherami-krupnyh-kompaniy/