Токаев высказался о беспрецедентном развитии искусственного интеллекта

Президент Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии высказался о развитии искусственного интеллекта. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

Глава государства выступил на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.

По прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом.

Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде.

Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", – заявил президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прилетел в Таджикистан с рабочим визитом. Позже состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана.

Цифровизация в Казахстане

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане.

Позже, в сентябре, он заявил, что Казахстан входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

"Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится", – заявил глава государства.

При этом в октябре специалисты ООН составили рейтинг стран по развитию электронного правительства.

Казахстан занял 15-е место в мире по уровню цифровизации среди населения и 28-е по – уровню развития e-Government (Электронное правительство).