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30 лет независимости Казахстана

Беспилотники каких стран используют военные Казахстана

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Беспилотный аппарат летит в небе на фоне заката
Беспилотник. Иллюстративное фото: alxpin / Getty Images

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах сената рассказал, что Казахстан приобретает беспилотники и вооружения у разных стран, а еще разрабатывает свои БПЛА, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов сообщил, что анализ последних вооруженных конфликтов показывает актуальность применения БПЛА.

"Мы это понимаем и принимаем соответствующие меры. В настоящий момент мы как приобретаем, так и разрабатываем сами. На сегодняшний день у нас имеются беспилотные летательные аппараты израильского производства, БПЛА, произведенные в КНР, идет работа по созданию совместного предприятия с турецкими компаниями, но, я думаю, это более четко прокомментирует соответствующий государственный орган. Кроме того, в настоящий момент проводятся демонстрационные испытания наших разработок по БПЛА", – сообщил он.

По его словам, сейчас БПЛА приравниваются к расходному материалу, как снаряд или ракеты.

"Поэтому их количество должно возрастать. Касательно бюджета: государство дает то, что может дать. Поэтому мы запрашиваем, но государство будет выделять исходя из имеющихся экономических возможностей", – резюмировал вице-министр.

Камалетдинов позже добавил, что, соблюдая требования, предъявляемые к оперативной совместности с ОДКБ, минобороны Казахстана прорабатывает также вопросы и с другими государствами, не входящими в организацию, по приобретению наиболее передовых вооружений и технологий.

"Казахстан приобретает беспилотные летательные аппараты у турецких компаний, Израиля, Китая. Приобретаем и военно-транспортную авиацию у испанских авиационных компаний. Кроме того, мы имеем и другие стрелковые вооружения западных государств, в том числе и США", пояснил спикер.

Ранее вице-министр обороны говорил, что Казахстан закупает военную технику у России, Турции, США, КНР и других государств. Подготовка военных кадров страны тоже осуществляется в разных странах.

Еще Камалетдинов ответил на вопрос, сколько продержалась бы казахстанская армия, если бы на страну напал сильный противник.

"Это все будет зависеть от того, какая будет геополитическая обстановка", – ответил он.

В конце июля в соцсетях появилось видео с транспортировкой военной техники через Казахстан. В Минобороны ответили, что техника на кадрах не имеет отношения к нашей стране.

К слову, в августе прошлого года Казахстан приостановил экспорт военной техники на год.

Во время недавнего послания народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что важным вопросом является укрепление оборонно-промышленного комплекса Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2036578-bespilotniki-kakih-stran-ispolzuyut-voennye-kazahstana/

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