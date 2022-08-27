Казахстан приостановит экспорт военной продукции

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Участники заседания рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Данное предложение членами Комиссии было поддержано.

Кроме того, участники обсудили планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в закон "О разрешениях и уведомлениях".

Накануне премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на заседании Евразийского межправительственного совета. Глава правительства в ходе выступления заявил о серьезных искажениях в обменных курсах между национальными валютами в странах ЕАЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985230-kazahstan-priostanovit-eksport-voennoy-produktsii/