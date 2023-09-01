Токаев: Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным оружием и техникой

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Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что важным вопросом является укрепление оборонно-промышленного комплекса Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в развитых странах вопрос укрепления оборонно-промышленного комплекса играет ключевую роль в нацбезопасности.

"Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что материально-техническая база, компетенция и кадры в Казахстане есть – им нужны заказы от ведомств.

"Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", – заявил президент.

Сегодня глава государства выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

В мероприятии наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов приняли участие:

члены Национального курултая; члены Комиссии по правам человека;

члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике;

представители общественности и трудовых коллективов.

В сегодняшнем послании президент затронул ряд важных вопросов. Например, заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики, а также предложил воссоздать Министерство транспорта.

Кроме того, глава государства отметил, что расточительное потребление воды, тепла и электричества – уже непозволительная роскошь.

Напомним, что в прошлый раз президент выступал с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034816-tokaev-nasha-armiya-dolzhna-byt-obespechena-vysokotehnologichnym-oruzhiem-i-tehnikoy/