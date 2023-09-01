Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев: Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным оружием и техникой

Опубликовано:

Танк в поле
Танк. Иллюстративное фото: XH4D / Getty Images

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу заявил, что важным вопросом является укрепление оборонно-промышленного комплекса Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в развитых странах вопрос укрепления оборонно-промышленного комплекса играет ключевую роль в нацбезопасности.

"Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что материально-техническая база, компетенция и кадры в Казахстане есть – им нужны заказы от ведомств.

"Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", – заявил президент.

Сегодня глава государства выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

В мероприятии наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов приняли участие:

  • члены Национального курултая; члены Комиссии по правам человека;
  • члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике;
  • представители общественности и трудовых коллективов.

В сегодняшнем послании президент затронул ряд важных вопросов. Например, заявил, что качество автомобильных дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики, а также предложил воссоздать Министерство транспорта.

Кроме того, глава государства отметил, что расточительное потребление воды, тепла и электричества – уже непозволительная роскошь.

Напомним, что в прошлый раз президент выступал с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034816-tokaev-nasha-armiya-dolzhna-byt-obespechena-vysokotehnologichnym-oruzhiem-i-tehnikoy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.