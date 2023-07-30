Минобороны Казахстана объяснило транспортировку военной техники в Россию

Танк. Иллюстративное фото: XH4D/Getty Images

Министерство обороны Казахстана в воем официальном Telegram-канале объяснило транспортировку военной техники в Россию - техника не принадлежит РК.

Информация о транспортировки появилась в соцсетях.

"Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", - заявили в ведомстве.

В МО также напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

"Просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030584-minoborony-kazahstana-obyasnilo-transportirovku-voennoy-tehniki-v-rossiyu/