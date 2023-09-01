Токаев поздравил президента Узбекистана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Узбекистана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
Глава государства поздравил президента Шавката Мирзиеева и народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости.
"Исходя из коренных интересов наших народов, традиций многовековой дружбы и добрососедства, придаю приоритетное значение дальнейшему углублению казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать огромный потенциал многогранного сотрудничества на благо процветания наших близких народов, а также в интересах обеспечения стабильности и благополучия Центральной Азии", – говорится в телеграмме.
Напомним, что в начале марта президенты Казахстана и Узбекистана встречались в неформальной обстановке в Шымкенте.
Сообщалось, что главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года, а также особое внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Позже в МИД Казахстана объясняли, почему неформальная встреча Токаева и Мирзиеева прошла именно в Шымкенте.
Также отметим, что в этом году в Узбекистане состоялись досрочные выборы президента, по итогам которых Шавкат Мирзиеев одержал победу с 87,05% голосов избирателей.
По информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, 23 ноября 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.
В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2034785-tokaev-pozdravil-prezidenta-uzbekistana/