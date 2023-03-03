Токаев встретился с Шавкатом Мирзиеевым в неформальной обстановке в Шымкенте

Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В Шымкенте состоялась неформальная встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает официальный сайт Акорды.

"Лидеры Казахстана и Узбекистана в духе взаимного доверия, дружбы и добрососедства обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

Особое внимание главы государств уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. В частности, речь шла о перспективах увеличения взаимного товарооборота, привлечения инвестиций, развития кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Сегодня ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Казахстана посещал с государственным визитом Узбекистан.

Тогда Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран.

Также лидеры государств приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.

В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов - в Шымкенте и автомобилей Chevrolet - в Костанае. А в Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011709-tokaev-vstretilsya-s-shavkatom-mirzieevym-v-shymkente/