Почему неформальная встреча Токаева и Мирзиеева прошла в Шымкенте, объяснили в МИД

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Официальный представитель МИД РК на брифинге ведомства высказался о неформальной встрече Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров отметил, что Узбекистан – это один из ближайших партнеров Казахстана.

"Главы государств решили встретиться именно в Шымкенте, потому что это большой город-миллионник, и он как раз таки находится на границе с Узбекистаном.

У нас очень активно развивается торговля в этом направлении, транзитный потенциал, культурные связи. Поэтому вполне логично, что в Шымкенте, а не в каком-то другом городе Казахстана (решили встретиться президенты – прим. ред.)", – заявил он.

Он отметил, что всю информацию касательно данной встречи распространяла пресс-служба президента.

"Очень радует, что главы центрально-азиатских государств могут так в любое время встретиться, обговорить по-соседски, по-братски некоторые вопросы", – добавил Айбек Смадияров.

Напомним, что в пятницу, 3 марта, президенты Казахстана и Узбекистана встретились в неформальной обстановке в Шымкенте.

Сообщалось, что главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года, а также особое внимание уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Ранее мы писали о том, что в декабре 2022 года Касым-Жомарт Токаев посетил Узбекистан с государственным визитом.

Тогда Токаев и Мирзиеев подписали договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы и договор о союзнических отношениях двух стран. Также лидеры государств приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов.

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации.

Добавим, что, по информации с официального сайта посольства Казахстана в Узбекистане, 23 ноября 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В 1993 году взаимно были открыты посольства обоих государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011937-pochemu-neformalnaya-vstrecha-tokaeva-i-mirzieeva-proshla-v-shymkente-obyasnili-v-mid/