Токаев посетит Вьетнам

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом, передает пресс-служба президента РК в своем официальном Telegram-канале.

Визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

В ходе переговоров с высшим руководством страны будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама", - отметили в пресс-службе президента РК.

Напомним, визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам был запланирован на 11-13 июня текущего года, однако его пришлось отложить.

"В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок.

Президент планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия", - сообщили тогда в пресс-службе президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033137-tokaev-posetit-vetnam/