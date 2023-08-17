Токаев обсудил продовольственную безопасность с министром сельского хозяйства Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев и Абдулрахман аль-Фадли. Фото: Акорда

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахмана аль-Фадли, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Приветствуя министра сельского хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана аль-Фадли, президент подчеркнул, что его визит придаст практический импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе его переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.

"Во время моего последнего визита в Джидду состоялась встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Абдельазизом Аль Саудом. Мы договорились о тесном сотрудничестве и дальнейшем укреплении отношений между нашими странами. Наши взаимные договоренности уже получили практическое воплощение и последовательно исполняются", – сказал президент.

Абдулрахман аль-Фадли поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и гостеприимство, а также подтвердил приверженность Наследного принца расширению взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.

В своем выступлении министр уделил особое внимание вопросам продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность на сегодняшний день является большой проблемой для всего мира. Мы искренне верим, что Казахстан имеет все возможности стать ключевым игроком в данной области", – отметил Абдулрахман аль-Фадли.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сельскохозяйственной и туристической сферах.

В июле текущего года Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда побывал с рабочим визитом в Джидде.

Стоит отметить, что свой рабочий визит в королевство президент начал с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

После Токаев принял участие в первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", где представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества в данном диалоговом формате.

Также в рамках визита президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая "зеленую" энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032875-tokaev-prinyal-ministra-selskogo-hozyaystva-saudovskoy-aravii/