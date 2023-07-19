"Историческая встреча": Токаев выступил на саммите в Джидде

Главы государств перед саммитом. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Акорды.

"Прежде всего, хочу выразить слова благодарности Хранителю Двух Святынь – королю Салману бен Абдельазизу Аль Сауду и Его Королевскому Высочеству Наследному принцу, премьер-министру Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману.

Я с большим удовольствием принимаю сегодня участие в первом Саммите высокого уровня в формате "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива". Эта историческая встреча на священной для нас земле проходит в особой атмосфере единения и взаимной поддержки, подчеркивая наши крепкие узы братства и дружбы", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча носит особый характер, является велением времени и свидетельствует о взаимном стремлении вывести многоплановое сотрудничество стран на качественно новый уровень.

"В двустороннем формате наши страны установили весьма прочные и гармоничные межгосударственные отношения.

Мы поддерживаем доверительный и активный политический диалог, развиваем взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, неизменно укрепляем культурно-гуманитарные связи. На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности.

Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства", - отметил президент.

В ходе выступления Токаев также поделился своим видением приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.

Напомним, минувшей ночью Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду.

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

Сегодня на полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029323-tokaev-vystupil-na-sammite-v-dzhidde/