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Токаев обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействия в сфере энергетики

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Касым-Жомарт Токаев с Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом
Касым-Жомарт Токаев с Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале Акорды.

Приветствуя наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" и оказанное гостеприимство.

Президент отметил, что Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана в исламском и арабском мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая "зеленую" энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

В свою очередь Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии.

По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду.

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

Сегодня на полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После этого Токаев принял участие в первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", где представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества в данном диалоговом формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029338-tokaev-obsudil-s-naslednym-printsem-saudovskoy-aravii-vzaimodeystviya-v-sfere-energetiki/

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