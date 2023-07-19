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Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду

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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Джидду
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Джидду. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В аэропорту президента Казахстана встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Бадр бен Султан бен Абдельазиз Аль Сауд, губернатор провинции Джидда Салих бен Али Ат-Турки.

Рабочий визит президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", который пройдет в Джидде.

Отметим, ранее пресс-служба президент анонсировала рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029179-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-dzhiddu/

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