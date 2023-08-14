"Официальных предложений не было": Минэнерго о "тройственном газовом союзе" Казахстана, России и Узбекистана

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Официальный представитель Минэнерго РК Шынгыс Ильясов сообщил, что на данный момент официальных предложений по созданию газового союза Казахстану не поступало, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнил Ильясов, инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Казахстаном, Россией и Узбекистаном в газовой отрасли в ноябре 2022 года была озвучена со стороны Российской Федерации.

"Вместе с тем, официальных предложений ни от российской, ни от узбекской стороны не поступало", – подчеркнул он.

По словам представителя ведомства, сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношениях.

"Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Республики Узбекистан между правительством Республики Казахстан и ПАО "Газпром" подписан План мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" к транспорту российского газ в Республику Узбекистан", – добавил Шынгыс Ильясов.

Таким образом, на сегодня проводится работа по технической подготовке казахстанского участка МГ "Средняя Азия-Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.

Завершение планируется 1 октября 2023 года.

При этом добавим, что несколько дней назад директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что "газовый союз" Казахстана, России и Узбекистана может быть расширен за счет других стран. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", – говорил он.

Предложение о создании тройственного союза

Напомним, в ноябре 2022 года сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсудили создание тройственного газового союза.

Предварительно, в него должны войти три страны – Казахстан, Узбекистан и Россия.

Цель объединения – координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже создание газового союза прокомментировали в Узбекистане. Там заявили, что для покрытия спроса и обеспечения внутреннего потребления ведутся переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, "а не через какой-то альянс или союз".

В начале декабря МИД Казахстана сообщал, что создание данного объединения было предложением российской стороны, и оно ничем еще не оформлено. И пока ведомство никаких деталей и предложений от российской стороны не получало.

В конце декабря в МИД РФ заявляли, что Казахстан и Узбекистан готовы работать вместе с Россией для создания тройственного газового союза.

А в январе 2023 года премьер-министр РК Алихан Смаилов также заявил, что Казахстан еще не получил официального предложения о создании тройственного союза. Однако глава казахстанского кабмина заверил, что все отношения в союзе, если он будет создан, будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032433-o-soyuze-kazahstana-rossii-i-uzbekistana-v-gazovoy-sfere-vyskazalis-v-minenergo/