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"Не надо реагировать": МИД про высказывания российских пропагандистов о Казахстане

Опубликовано:

Айбек Смадияров
Айбек Смадияров. Фото: t.me/pressmfakz

Сегодня официальный представитель МИД РК на брифинге ведомства прокомментировал недавние высказывания российских пропагандистов в адрес Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили официального представителя МИД Айбека Смадиярова прокомментировать высказывания российских пропагандистов, в частности, недавние слова одного из гостей программы Соловьев.Live. Речь тогда шла о последствиях для Казахстана в связи с планами запретить товары с этнополитизированной символикой, в том числе товаров с буквами "Z" и "V".

"В последнее время, кажется, вообще не надо на такое реагировать. Вы видите, это эмоциональные выступления – я думаю, это не тот уровень, чтобы реагировать на эти высказывания", – заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Напомним, в начале августа стало известно, что госорганы совместно с Генпрокуратурой РК прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в Казахстане.

Отмечалось, что есть факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, "Армия России", "Вежливые люди", и так далее, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Инцидент с высказыванием политолога на шоу Владимира Соловьева

Добавим, что в прошлом году также разгорелся скандал из-за высказывания российского политолога, который в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что "Казахстан – это следующая проблема для России", потому что здесь "могут начаться те же самые нацистские процессы, что сейчас в Украине".

Тогда скандальное видео прокомментировали в Министерстве иностранных дел Казахстана, а также в мажилисе.

Кроме того, об инциденте на "Вечере с Владимиром Соловьевым" высказался председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности РК Мухтар Кул-Мухаммед.

"Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями", — заявил он.

Добавим, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что "эти политологи никоим образом не отображают официальную линию Кремля".

"Так и нужно к ним относиться. Не нужно их слушать и смотреть", – отметил он.

Позже ситуацию прокомментировал и сам Владимир Соловьев.

"У каждого есть своя позиция, своя точка зрения на происходящие события. И зачастую эти точки зрения сталкиваются друг с другом – это и называется плюрализм мнений и свобода слова. Сейчас времена непростые, порой у всех эмоции зашкаливают", – подчеркнул он в эфире своей программы.

При этом Соловьев добавил, что Россия с уважением относится ко всем своим соседям и стратегическим партнерам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2032426-ne-nado-reagirovat-mid-o-vyskazyvaniyah-rossiyskih-propagandistov-o-kazahstane/

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