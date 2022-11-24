"Брызжет ядовитыми слюнями": сенатор Кул-Мухаммед о высказываниях Соловьева и гостей его шоу (видео)

Мухтар Кул-Мухаммед. Фото: senate.parlam.kz

Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед в кулуарах сената прокомментировал выступление политолога в программе на телеканале "Россия 1", ведущим которой является Владимир Соловьев.

"Соловьев давно стал персоной нон грата во многих странах мира и сейчас возглавляет всевозможные санкционные списки. Поэтому, озлобившись, бросается на всех подряд и брызжет ядовитыми слюнями. В прошлом на телеканале "Россия 1" он открыто предлагал "долбануть" бомбами Алматы, от чего пришел в ужас даже гость его программы – депутат Госдумы Онищенко", — отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Казахстанский сенатор подчеркнул, что на фоне всеобщего неприятия Соловьев часто подталкивает гостей своей программы на скандальные, подстрекательские заявления. Причем все это происходит в прямом эфире и в истеричной форме.

"Заявление российского политолога Дробницкого о том, что "следующей проблемой может стать Казахстан, потому что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы", явно попахивает прямой угрозой в адрес нашей страны.

Можно было бы не обращать внимание на мнение китчевого эксперта-фантаста Дробницкого, он же Жуков, если оно не прозвучало бы в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России.

Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью", — резюмировал сенатор.

Напомним, ранее скандальное высказывание о том, что Казахстан может стать "следующей проблемой для России" после Украины, прокомментировали в казахстанском МИДе и мажилисе.

Позже о ситуации высказался и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что политологи, участвующие в программе, не отображают официальную линию Кремля.

"Не нужно их слушать и смотреть", — заявил Песков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998743-bryzzhet-yadovitymi-slyunyami-senator-kul-muhammed-o-vyskazyvaniyah-soloveva-i-gostey-ego-shou-video/