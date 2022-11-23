"Мы – равное независимое государство": Кошанов о скандальных заявлениях на российском ТВ

Ерлан Кошанов. Фото: пресс-служба мажилиса

Спикер мажилиса в кулуарах палаты заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана направит требования к Генпрокуратуре России, если в словах о том, что "Казахстан – следующая проблема России", выявят нарушения законодательства, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращаясь к спикеру мажилиса журналисты отметили, что власти Казахстана наказывают своих граждан за высказывания против России, в то время как в последней, в свою очередь, иногда "говорят то, что приходит им в голову".

В связи с этим они поинтересовались, говорит ли это о том, что Казахстан боится России или зависим от нее.

"Мы не боимся России и мы не зависим от нее. Мы - равное независимое государство", — заявил в ответ Ерлан Кошанов.

По его словам, такие вопросы регламентируется законом. К тому же, добавил он, и президент, и депутаты, и МИД отреагировали на выпады в сторону Казахстана со стороны иностранцев - будь это граждане России или других стран.

"Слова, сказанные в эфире или заявления журналистов, - это не официальная позиция Российской Федерации. Это мнение и ответственность отдельных людей. Если в этих действиях содержатся нарушения законодательства в отношении нас, то наша Генеральная прокуратура направит требования к Генпрокуратуре России", — резюмировал спикер мажилиса.

Сегодня замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко прокомментировал недавнее заявление, прозвучавшее в эфире одного из российских телеканалов. Участники одного из политических шоу, обсуждая ситуацию в Украине, назвали Казахстан "возможной следующей проблемой для России".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998625-my-ravnoe-nezavisimoe-gosudarstvo-koshanov-o-skandalnyh-zayavleniyah-na-rossiyskom-tv/