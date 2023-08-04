Товары с отличительными знаками "Z", "V" и ЧВК "Вагнер" хотят запретить в Казахстане

Прилавки. Иллюстративное фото: pexels.com

Госорганы совместно с Генпрокуратурой РК прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в Казахстане, сообщается на официальном сайте НПП “Атамекен”.

Специалисты предупредили, что с казахстанских прилавков хотят убрать товары с этнополитизированной символикой.

"Как показывает практика, отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и тому подобным.

Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики "Z"или "V", – заявил прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов.

Он подчеркнул, что есть факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, "Армия России", "Вежливые люди", и так далее, которые, по его словам, вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

"В связи с этим Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", – сообщил прокурор.

В связи с этим, до принятия соответствующих поправок, предпринимателям посоветовали изъять из продажи печатно-бланочную, игрушечную продукцию, сувениры, а также прочие товары народного потребления этнополитизированной направленности.

Кроме того, арендодателям торговых площадок порекомендовали не реже раза в месяц проводить визуальный осмотр продукции, реализуемой арендаторами.

Напомним, еще в прошлом году мы писали о том, что Латвия запретила буквы "Z" и "V" на публичных мероприятиях.

"Осуждая военные действия России на Украине, мы должны твердо стоять на том, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, такие как буквы "Z", "V" или другие символы, используемые для этой цели, не имеют места на публичных мероприятиях", – говорил тогда председатель комиссии по правам человека и коммуникациям Артус Кайминьш.

Также мы рассказывали о предпринимателе из Усть-Каменогорска, которому пришлось убрать букву "Z" из названия магазина.

Это произошло в начале прошлого года, спустя месяц после начала военных действий в Украине. При этом сам магазин с этой вывеской работал задолго до этого.

"Понимаем, что магазин работает больше 20 лет, вывеска там находится тоже очень долго и не имеет отношения к поддержке спецоперации РФ в Украине, но так как возникло напряжение в обществе, наши сотрудники выехали на место и провели профилактическую беседу", – отмечали тогда в полиции ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031319-tovary-s-otlichitelnymi-znakami-z-v-i-chvk-vagner-hotyat-zapretit-v-kazahstane/