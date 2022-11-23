"Казахстан – следующая проблема России": МИД высказался о скандальных заявлениях на российском ТВ

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Недавно в эфире одного из российских телеканалов гости политического шоу, обсуждая ситуацию в Украине, заявили, что Казахстан может стать "следующей проблемой для России". Замглавы казахстанского МИДа высказался касательно этих заявлений.

Заявления российского политолога прозвучали на телеканале "Россия-1". Эксперт в прямом эфире заявил, что Казахстан – это следующая проблема для России, потому что здесь "могут начаться те же самые нацистские процессы, что сейчас в Украине".

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в кулуарах мажилиса прокомментировал сказанное на российском ТВ.

"Что касается подобных заявлений, то и глава государства, и руководство МИД, и спикеры парламента, уже не раз высказывались по поводу подобных заявлений, комментариев различных "говорящих голов".

Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальную позицию Российской Федерации, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией, и в третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", — заявил он.

Позже об этом высказался и спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Я с утра на заседании мажилиса и не успел посмотреть этот ролик. Если там затрагиваются интересы Казахстана, естественно, и депутаты отреагируют, и МИД, я думаю, соответствующим образом отреагирует. В этом не должно быть сомнений", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998599-kazahstan-sleduyuschaya-problema-rossii-mid-o-tom-chto-kazahstan-yavlyaetsya-problemoy-dlya-rossii/