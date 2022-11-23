Песков прокомментировал резонансное высказывание российского политолога о Казахстане

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал резонансное высказывание одного из российских политологов касательно Казахстана.

Комментарии официального представителя Кремля прозвучали в эфире специального проекта President на "Хабар 24".

По словам Пескова, он не видел эфир этой передачи и не знает политолога, который сделал это заявление.

"Эти политологи никоим образом не отображают официальную линию Кремля. Так и нужно к ним относиться. Не нужно их слушать и смотреть", - заявил Песков.

Также пресс-секретарь Путина заявил, что на федеральных каналах выступают люди, которые имеют диаметрально противоположные точки зрения.

"Конечно, иногда выступают буквально за гранью фолла. Есть разные точки зрения. К официальным властям они не имеют никакого отношения". - добавил он.

Напомним, недавно в эфире одного из российских телеканалов гости политического шоу, обсуждая ситуацию в Украине, заявили, что Казахстан может стать "следующей проблемой для России". Замглавы казахстанского МИДа высказался касательно этих заявлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998685-peskov-prokommentiroval-rezonansnoe-vyskazyvanie-rossiyskogo-politologa-o-kazahstane/