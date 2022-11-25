"Следующая проблема после Украины": Соловьев прокомментировал слова политолога о Казахстане

Владимир Соловьев. Кадр из видео: шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание политолога Дробницкого, который в прямом эфире назвал Казахстан "следующей проблемой для России после Украины", передает корреспондент NUR.KZ.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий заявил, что приглашает на эфир "лучших российских и иностранных экспертов".

"У каждого есть своя позиция, своя точка зрения на происходящие события. И зачастую эти точки зрения сталкиваются друг с другом - это и называется плюрализм мнений и свобода слова. Сейчас времена непростые, порой у всех эмоции зашкаливают.

Потому что все мы действительно переживаем за свою страну и за ее будущее. Но, еще раз повторюсь, времена непростые, в мире происходят тектонические изменения. Перестраиваются политические, экономические, в конце концов, социальные процессы.

Мы с уважением относимся ко всем нашим соседям и стратегическим партнерам и надеемся на взаимность. Эти связи необходимо поддерживать и укреплять", — сообщил Соловьев.

Он напомнил, что летом одним из главных гостей на экономическом форуме в Санкт-Петербурге был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сейчас его ждут в Оренбурге, где в понедельник у Токаева запланирована встреча с Путиным.

"Конечно, российские и казахстанские журналисты, эксперты и политологи будут внимательно следить за этим событием, могут быть разные оценки, разные выводы, и всем нужно внимательно слушать и уважать друг друга.

От лица нашей программы могу сказать, что наше уважение к господину Токаеву неизменно, и если кому-то показалось где-то, что есть нотки, которые тревожат, в процессе жаркой дискуссии, к сожалению, иногда все может случаться. Но мы любим Казахстан, уважаем казахское руководство, хорошо понимаем значение российско-казахской дружбы", — заявил телеведущий.

Напомним, ранее российский политолог в прямом эфире заявил, что Казахстан - это следующая проблема для России, потому что здесь "могут начаться те же самые нацистские процессы, что сейчас в Украине". Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко прокомментировал сказанное, отметив, что "говорящие головы" не отражают официальную позицию РФ.

Ситуацию прокомментировал и председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности при сенате Мухтар Кул-Мухаммед. Он отметил, что высказывание "явно попахивает прямой угрозой в адрес нашей страны", и заслуживает внимания потому, что оно прозвучало в эфире госканала России, с которой Казахстан состоит в ОДКБ и ЕАЭС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тоже не оставил слова политолога без внимания, сообщив, что они "не отображают официальную линию Кремля", и политологов "не нужно слушать и смотреть".

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998979-sleduyuschaya-problema-posle-ukrainy-solovev-prokommentiroval-slova-politologa-o-kazahstane/